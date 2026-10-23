बिजनौर में शिक्षिका की शर्मनाक हरकत: मिड-डे मील खा रहे बच्चों को पीटा, हाथ से छीनकर फेंकी थाली

जागरण संवाददाता, बिजनौर। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही एक शिक्षिका ने मिड-डे मील खा रहे बच्चों के हाथ से थाली छीनकर फेंक दी। एक दिव्यांग बच्चे को बुरी तरह पीटा। स्टाफ ने विरोध किया तो उनसे भी अभद्रता की। गांव वालों ने स्कूल में हंगामा किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले में गांव वालों के बयान लिए हैं। कंपोजिट विद्यालय, खुड़ाहेड़ी में गुरुवार को बच्चे बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे।

आरोप है कि सहायक अध्यापिका प्रज्ञा त्यागी ने अकारण खाना खा रहे दो बच्चों के हाथ से थाली छीनकर फेंक दी और उन्हें पीट दिया। शिक्षिका पर एक दिव्यांग बच्चे को भी कक्षा के बाहर खड़े होने पर पीटने का आरोप है। इसका पता लगने पर अभिभावक स्कूल आ गए और हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब होने के कारण शिक्षिका उनके बच्चों से परहेज करती है और आए दिन पीटती है।

कार्रवाई का दिया आश्वासन मुख्य अध्यापक राजीव कुमार व अन्य स्टाफ ने शिक्षिका के आचरण पर विरोध किया तो प्रज्ञा ने उनसे भी अभद्रता की। गांव वाले पुलिस को बुलाने की बात करने लगे तो इस बीच खंड शिक्षा अधिकारी डा. प्रभात कुमार वहां पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों के बयान लिए और कार्रवाई का आश्वासन दिया।