तीन दिन में पेराई शुरू करेंगी बिजनौर की 7 चीनी मिल, कम रिकवरी और पर्व के कारण हाे रही थी देरी

जागरण संवाददाता, बिजनौर। दीपावली त्योहार के बाद अब जिले की सात मिलें गन्ना पेराई शुरू करेंगी। जिले में अब तक केवल तीन चीनी मिल ही किसानों को इंडेंट जारी कर गन्ना ले रहीं थीं।

बाकी मिल रिकवरी कम व दीपावली पर छुट्टी होने की बात कहकर पेराई को टाल रहीं थीं। लेकिन दो-तीन दिन में ही चीनी मिलों में पेराई शुरू हो जाएगी। गन्ने से खेत खाली होने पर किसान गेहूं की बुआई कर सकेंगे।

अक्टूबर में चीनी मिलों में गन्ना पेराई की सारी तैयारियों पर चीनी बरसात ने पानी फेर दिया। मिलों ने पेराई शुरू करने से पहले गन्ने से बनने वाली चीनी की रिकवरी देखी तो वह छह से सात प्रतिशत ही आई। इतनी कम रिकवरी में चीनी मिल गन्ना पेराई से पीछे हट गईं।

बरकातपुर चीनी मिल ने जिले में सबसे पहले एक नवंबर को पेराई शुरू कर दी। इसके बाद बिजनौर और चांदपुर मिल में भी पेराई शुरू हुई। रिकवरी अभी भी आठ प्रतिशत से कम आ रही है लेकिन गन्ना खरीद लगातार हो रही है।

तीनों मिलों से जुड़े किसानों को भी गन्ना इंडेंट जारी होने से बहुत राहत मिली थी। लेकिन जिले की बाकी सात चीनी मिल दीपावली के बाद पेराई शुरू करने की बात कर रहीं थीं। इन मिलों के किसानों को गन्ना पेराई शुरू न होने से चारे की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था।

साथ ही गेहूं की बुआई भी लगातार पिछड़ रही है। लेकिन अब इन मिलों में भी पेराई शुरू होगी। दो या हद से हद तीन दिन के अंदर जिले की सभी मिलों में पेराई शुरू हो जाएगी। मिल के गेट के अलावा क्रय केंद्रों पर भी तोल होने लगेगी। इसके बाद खेत गन्ने से जल्दी खाली होने लगेंगे। किसान गन्ने के खेत खाली करके गेहूं और बरसमी की फसल बाेएंगे।