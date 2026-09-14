बिजनौर: रेलवे ट्रैक पर मरम्मत के कारण 3 दिन तक बंद रहेगा फाटक, किरतपुर-नजीबाबाद क्षेत्र में जा रहे हैं तो रखें ध्यान

संवाद सहयोगी, नजीबाबाद (बिजनौर)। मुज्जमपुर से फजलपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक संख्या-487/सी तीन दिन बंद रहेगा।

रेलवे की ओर से रेलपथ के मेंटेनेंस कार्य के चलते फाटक संख्या-487/सी पर तीन दिन तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। उत्तर रेलवे लक्सर के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (रेलपथ) ने इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों, स्टेशन अधीक्षक, ग्राम प्रधानों और अन्य विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।