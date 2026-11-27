संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। गन्ना लदे ट्रक की टक्कर में ट्रैक्टर सवार मां-बेटी की मौत के बाद उनके शव हाईवे रखकर पर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस द्वारा मौके पर बनाए गए वीडियो व फोटो के आधार पर आरोपितों की पहचान कर रही है। मुकदमा दर्ज होने से मौके पर मौजूद रहे नेताओं व ग्रामीणों में रोष है। बीते मंगलवार को गंगा स्नान पर गांव अकबरपुर झोझा निवासी नीेलेश सैनी परिवार के साथ नारनौर गंगा घाट से ट्रैक्टर ट्राली से लौट रहा था। गांव अकबरपुर सीमली के पास पहुंचते ही धामपुर शुगर मिल के गन्ना लदे ओवरलोड ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी थी।

हादसे में नीलेश की पत्नी विमलेश व आठ वर्षीय पुत्री निधि मौत हो गई थी। जबकि, नीलेश समेत छह लोग घायल हो गए थे। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को स्वजन व ग्रामीणाें ने मां-बेटी के शवों को बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर हरपुर माेड़ पर रखते हुए जाम लगा दिया था।

11 से लेकर साढ़े चार बजे तक हाईवे जाम रहा था। बाद में राजनेताओं के दखल के बाद धामपुर शुगर मिल अधिकारियों ने 11 लाख का चेक देने के साथ-साथ घायलों के इलाज का जिम्मा लिया था। उसके बाद जाम खुला था।

अब पुलिस ने जाम लगाने वाले ग्रामीणों व स्वजन के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाल सुधीर पवार ने बताया कि अंबेडकर चौकी इंचार्ज रोबिन कौशिक की तहरीर पर 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।