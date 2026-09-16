ड्रोन और डॉग स्क्वॉड भी रहे नाकाम, बिजनौर में लापता पति-पत्नी की गंगा किनारे मिली लाशें

जागरण संवाददाता, बिजनौर। दंपती के लापता होने के बाद शुरू में गुलदार के हमले का शोर मचा। इस पर उनकी तलाश में अभियान चलाया गया। पुलिस व वन विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाकर दंपती की तलाश कराई, डाग स्क्वायड की भी मदद ली गई लेकिन सफलता नहीं मिली। जिस स्थान पर दंपती गए थे, वहां से शव काफी दूर मिला।

जब ग्रामीणों ने गंगा में डूबने की आशंका पर किनारे पर तलाश शुरू की तब पहले महिला और बाद में पति का शव बरामद हुआ। मृतक देशराज के पास गंगा के किनारे जलालपुर घाट के पास दस बीघा जमीन है। दोपहर के समय वह पत्नी के साथ जंगल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। तलाश शुरू हुई तो सबसे पहले ध्यान गुलदार के हमला करने पर गया।

वन विभाग की टीम और पुलिस जंगल में पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया रात में भी थर्मल ड्रोन उडाकर तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मंगलवार की सुबह फिर से अभियान शुरू किया गया। टीम ग्रामीणों के साथ पड़ोसी गांव बबनपुरा और गुडियापुर के जंगल तक पहुंची। इसके अलावा गंगा में डूबने की आशंका के चलते एक टीम ने किनारे पर तलाशी शुरू की जहां महिला का शव मिला।