मालन नदी पर पुल निर्माण से बिजनौर के ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत, आवागमन होगा सुगम

जागरण संवाददाता, बिजनौर। रावली और ब्रह्मपुरी के बीच मालन नदी पर 19.20 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण शुरू होगा। इस पुल के निर्माण होने के बाद रावली, शहजादपुर समेत कई दर्जन से अधिक गांव के हजारों लोगों की बरसात के मौसम में बिजनौर की आवाजाही आसान होगी। उधर सांसद चंदन चौहान, विधायक सदर सुचि चौधरी और वरिष्ठ भाजपा ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।

बरसात के मौसम में मालन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से रावली, ब्रह्मपुरी, शहजादपुर, गीदड़पुरा, डैबलगढ़, राजारामपुर समेत करीब एक दर्जन गांवों का संपर्क बिजनौर शहर से टूट जाता है। कई बार इन गांवों के लोग नाव के माध्यम से आवाजाही करते है।

हालांकि, नदी पर रपटा बना हुआ है, किंतु रपटे पर तेजगति से मालन नदी की पानी बहता है। क्षेत्र के ग्रामीण कई बार रावली और ब्रह्मपुरी के बीच पुल निर्माण की मांग करते आ रहे थे। सरकार ने रावली ब्रह्मपुरी मार्ग 19 लाख 22 हजार और 28 हजार रुपये की लागत से पुल के निर्माण काे मंजूरी दे दी।

आवाजाही के आसान बनेगी राह पुल की लंबाई 120.680 मीटर और चौड़ाई फुटपाथ सहित 11.500 मीटर होगी। पुल निर्माण की अवधि दिसंबर 2028 निर्धारित की गई है। इस पुल के निर्माण के बाद इन गांव के हजारों ग्रामीणों की बरसात के मौसम में बिजनौर की आवाजाही के लिए राह आसान होगी।