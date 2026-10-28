करवाचौथ पर सुहागिनों की कलाइयों में खनकेंगी 'मंगलम चूड़ियां', नए-नए डिजाइन की खूब हो रही डिमांड

जागरण संवाददाता, बिजनौर। करवाचौथ पर सजने-संवरने की तैयारियों के बीच इस बार चूड़ियों की खनक बाजार में खास रंग बिखेर रही है।

परंपरागत लाल, हरी और सुनहरी चूड़ियों के साथ मंगलम, करवा चौथ का चांद, रामेश्वरम, काकटेल टू, खुशबु, झूठी मोहब्बत, वन बाई वन और बीएम डबल्यू चूड़ियों की मांग है। करवा चौथ नजदीक आते ही दुकानों पर महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी है।