बारिश के बीच किसानों को राहत, गेहूं की बुआई के लिए मिलेगा अधिक बीज, सरकार ने बढ़ाया कोटा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में किसानों को इस वर्ष गेहूं का लगभग दोगुना बीज दिया जाएगा। शासन ने कृषि विभाग को गेहूं के बीज का कोटा बढ़ाकर 14.5 हजार क्विंटल कर दिया है। अक्टूबर में मिलों में पेराई शुरू हो जाएगी। पेराई से कुछ पहले या बाद में किसानों को कृषि विभाग के केंद्रों से बीज मिलने लगेगा। बीज पर किसानों को 50 प्रतिशत अनु़दान भी दिया जाएगा।

जिले में गेहूं का रकबा गन्ने के बाद दूसरे नंबर पर रहता है। किसान लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल बोते हैं। कोरोना के समय गेहूं के दाम गिरने से किसानों ने फसल का रकबा भी एक लाख हेक्टेयर से कम कर दिया था लेकिन अब रकबा धीरे धीरे बढ़ाया है।

हालांकि काफी किसान धीरे धीरे गेहूं की बुआई छोड़ते जा रहे हैं। इसका कारण गेहूं वाले खेत में गन्ने की लेट बुआई, श्रमिकों का न मिलना है। इसके निदान पर भी काम किया जा रहा है। बीते वर्ष बरकातपुर मिल ने अपने इलाके में गेहूं की बुआई के साथ ही गन्ने की बुआई की तैयारी शुरू कर दी थी।

इस वर्ष चीनी मिलों का पेराई सत्र पहले शुरू होने जा रहा है। जिले की चार चीनी मिल सितंबर और बाकी अक्टूबर में पेराई शुरू कर देंगी। मिल जल्दी चलेंगी तो खेत भी जल्दी खाली होंगे। अधिक बीज उपलब्ध कराकर गेहूं का रकबा बढ़ाने के लिए शासन से इस बार किसानों को अधिक बीज दिया जाएगा। आमतौर पर किसानों को साढ़े आठ हजार क्विंटल तक गेहूं का बीज दिया जाता था जिसका कोटा इस बार बढ़ाकर 14.5 क्विंटल कर दिया गया है।