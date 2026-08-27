Gorakhpur-Shamli Expressway: किसानों ने मुआवजा बढ़ाने व अधिग्रहित होने वाली भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने को बुलंद की आवाज

संवाद सूत्र, स्योहारा (बिजनौर)। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे को लेकर ब्लाक बुढ़नपुर क्षेत्र के किसानों ने गांव बगवाड़ा स्थित मंदिर में संघर्ष समिति की बैठक की। इसमें भगवानपुर रैनी, निचलपुर, मंझोली, सुल्तानपुर, बगवाड़ा, गैड़ाजुड़ आदि गांवों के किसानों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता शेषपाल सिंह विश्नोई व संचालन प्रेम सिंह चौहान ने किया। किसानों ने गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (गोरखपुर-शामली ग्रीन फील्ड कॉरिडोर) निर्माण से खेतों तक आवागमन, सिंचाई और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने कहा कि खेतों पर जाने के लिए पर्याप्त अंडरपास बनाए जाएं और सर्विस रोड की व्यवस्था की जाए। साथ ही सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग उठाई गई।

किसानों ने मुआवजा बढ़ाने के साथ ही अधिग्रहित होने वाली जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाने की भी मांग की। सभा में कहा गया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष समिति प्रयासरत है और समिति के दिशा निर्देश के अनुसार किसान रणनीति बनाकर आगे की कार्रवाई करेंगे। गन्ना समिति के चेयरमैन सुशील कुमार बंटी, देवराज सिंह चौहान, अनिल विश्नोई, सौरभ विश्नोई, राजपाल सिंह, हरिओम सिंह आदि मौजूद रहे।