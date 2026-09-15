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यूपी में पति-पत्नी की हत्या: गंगा किनारे महिला, पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश; 24 घंटे से लापता थे  

By Mahesh Rastogi Edited By: Sakshi Gupta
Published: Tue, 15 Sep 2026 11:19 AM (IST)

बिजनौर में जंगल में लकड़ी काटने गए लापता दंपती के शव मिले हैं। पत्नी का गला घोंटकर हत्या की गई ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. लापता दंपती के शव बिजनौर के जंगल में मिले।

  2. पत्नी की गला घोंटकर हत्या, पति का शव पेड़ पर लटका।

  3. पुलिस ने जांच शुरू की, हत्या की आशंका गहरायी।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर में मंगलवार को जंगल में लापता दंपती के शव मिले हैं। महिला का शव गंगा किनारे कम पानी में मिला, जबकि एक किमी दूर पति का शव क्लच के तार से पेड़ से लटका मिला।

अभी तक की जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई है। दंपती सोमवार सुबह जंगल में लकड़ी काटने गए। तब से लापता थे।

जलालपुर गांव निवासी देशराज सोमवार सुबह पत्नी सुषमा के साथ लकड़ी काटने के लिए सदपुरा-जलालपुर के जंगल मे गया था। दोपहर दो बजे तक दंपती वापस नहीं आए। इस पर उनका बेटा उनकी तलाश में में गया, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।

एक दिन पहले से थे लापता

दंपती के लापता होने पर मंगलवार सुबह शहर कोतवाली पुलिस व वन विभाग के रेंजर महेश गौतम जंगल में पहुंच गए। ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू की। करीब आठ बजे दंपती के शव मिल गए। सुषमा का शव गंगा किनारे कम पानी में पड़ा हुआ था। शरीर पर सलवार नहीं थी। उसका गला घोंटने के निशान थे।

इसके बाद पुलिस व ग्रामीणों ने देशराज की तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एक किमी दूर पेड़ पर देशराज का शव क्लच के तार से लटका मिला। देशराज का अर्धनग्न शव मिला। शरीर पर शर्ट नहीं थी। पजामे के तौर पर अपनी पत्नी की सलवार पहन रखी थी। एएसपी सिटी कृष्ण गोपाल, सीओ अभय पांडे मौके पर पहुंचे। दंपती के दो बेटी व दो बेटे हैं।

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