यूपी में पति-पत्नी की हत्या: गंगा किनारे महिला, पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश; 24 घंटे से लापता थे  

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर में मंगलवार को जंगल में लापता दंपती के शव मिले हैं। महिला का शव गंगा किनारे कम पानी में मिला, जबकि एक किमी दूर पति का शव क्लच के तार से पेड़ से लटका मिला।

अभी तक की जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई है। दंपती सोमवार सुबह जंगल में लकड़ी काटने गए। तब से लापता थे।

जलालपुर गांव निवासी देशराज सोमवार सुबह पत्नी सुषमा के साथ लकड़ी काटने के लिए सदपुरा-जलालपुर के जंगल मे गया था। दोपहर दो बजे तक दंपती वापस नहीं आए। इस पर उनका बेटा उनकी तलाश में में गया, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।

एक दिन पहले से थे लापता दंपती के लापता होने पर मंगलवार सुबह शहर कोतवाली पुलिस व वन विभाग के रेंजर महेश गौतम जंगल में पहुंच गए। ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू की। करीब आठ बजे दंपती के शव मिल गए। सुषमा का शव गंगा किनारे कम पानी में पड़ा हुआ था। शरीर पर सलवार नहीं थी। उसका गला घोंटने के निशान थे।