संवाद सूत्र, बिहटा (पटना)। बिहटा के राघोपुर स्थित बाजार समिति के नवनिर्मित नाले से मंगलवार की सुबह एक बोरा व्यवसायी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान राघोपुर निवासी बसंत महतो का 45 वर्षीय पुत्र कृष्णा महतो के रूप में की गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और व्यवसायियों ने पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया।

सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। टायर जलाकर लोगों ने रोड जाम कर द‍िया। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है।

(सड़क जाम करते लोग।)

सोमवार शाम से लापता था कारोबारी

बताया जा रहा है कि मृतक का बाजार समिति गेट के समीप पुराने बोरे की खरीद-बिक्री की दुकान है। बताया जाता है कि बीते शाम दुकान बंद होने के बाद से वह लापता था।