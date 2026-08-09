बाइक के पहिये में फंसा महिला का दुपट्टा, गर्दन कट जाने से मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, बिजनौर : बाइक जुगाड़ पर बैठकर बेटे को दवाई दिलाने जा रही महिला का दुपट्टा पहिए में आ गया। इस दौरान महिला की गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जुगाड़ बाइक भी पलट गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हल्दौर के मुहल्ला खेड़ा निवासी 55 वर्षीय सुमन का सबसे छोटा बेटा प्रशांत उर्फ नानू बीमार चल रहा है।

शनिवार दोपहर वह बेटे को दवाई दिलाने के लिए बिजनौर जा रही थी। वह परिवार के रोहित के साथ जुगाड़ बाइक से बिजनौर के लिए चली थी। नूरपुर रोड पर रूट कालेज के पास सुमन का दुपट्टा बाइक जुगाड़ के पहिए में फंस गया। रफ्तार तेज होने के चलते दुपट्टा से गर्दन बुरी तरह खिंच गई। महिला की गर्दन करीब 90 प्रतिशत कट गई। बाइक जुगाड़ भी पलट गई। रोहित मामूली रूप से घायल हो गया।