संवाद सूत्र, रेहड़ (बिजनौर)। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज में जंगल सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हाे गई है। अब पर्यटकों को घूमने आने पर अमानगढ़ रेंज के केहरीपुर जंगल स्थित कैंप कार्यालय पर टिकिट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह घर बैठे ही टिकिट बुक कराकर अपनी निर्धारित तिथि व सुबह या शाम की पाली में आराम से आ सकते हैं।

अमानगढ़ रेंज में जंगल सफारी की वर्ष 2022 में शुरूआत हुई थी। तभी से अमानगढ़ रेंज जिला बिजनौर व अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। विदेशी पर्यटक भी यहां जंगल सफारी का आनंद लेने आते हैं।

हर वर्ष जून में मानसून शुरू होने के चलते जंगल सफारी को रोक लिया दिया जाता है, जिसके बाद नवंबर में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है। इस बार भी एक नवंबर से सत्र की शुरुआत हुई है। अभी तक पर्यटकों के लिए आनलाइन टिकिट बुकिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई है।

कैसे करें बुकिंग यह बुकिंग उत्तर प्रदेश वाइल्ड लाइफ टूरिस्म की वेबसाइट (https://ecotourism.up.gov.in/)से कर सकते हैं। वेबसाइट पर लाग-इन करने पर उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व की सूची आएगी। जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व सूची में दिखाई देंगे।