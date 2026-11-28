जागरण संवाददाता, बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अब वन विभाग ने नए रास्ते से पर्यटकों को ले जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नए रास्ते की मरम्मत भी शुरू करा दी गई है। वहां व्यू लाइन बनाई जा रही है। उम्मीद है कि पर्यटकों को नए रास्ते पर अधिक वन्यजीव दिखेंगे। हालांकि जंगल सफारी के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

अमानगढ़ में पर्यटन का पांचवां सत्र चल रहा है। अमानगढ़ में पर्यटकों को ले जाने के लिए केहरीपुर के रास्ते से प्रवेश दिया जाता है। सीधे से रास्ते से ही पर्यटक झीरना गेट तक जाकर लौट आते हैं। जंगल सफारी के ट्रैक पर दो-तीन तालाब भी पड़ते हैं। सबसे अधिक वन्यजीव तालाबों के आसपास ही दिखते हैं।

अमानगढ़ में पर्यटकों को लगातार वन्यजीव दिख रहे हैं। अब तक पर्यटकों को एक ही मार्ग से लाया व ले जाया जा रहा है। वन विभाग नए रास्ते से भी पर्यटकों को जंगल सफारी कराने की तैयारी दो वर्ष से कर रहा था। अब नया रास्ता देख लिया गया है। हालांकि प्रवेश केहरीपुर जंगल के रास्ते से ही दिया जाएगा।

लगभग आधे रास्ते के बाद पुराने ट्रैक के बजाए दूसरे रास्ते से पर्यटकों को ले जाया जाएगा। यहां से वे फिर झीरना गेट पहुंचेंगे। वहां नाश्ता आदि करने के बाद इसी रास्ते से उनकी वापसी होगी। अमानगढ़ में वन गुर्जरों के डेरे भी हैं। हालांकि ऐसे रास्ते का चयन किया गया है जिसमें डेरे न आएं।

इलाका छोड़ जाते हैं वन्यजीव एक ही रास्ते पर मनुष्यों का दखल बढ़ने पर वन्यजीव दूसरी ओर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी इलाका छोड़ने लगते हैं। वे मनुष्यों का दखल पसंद नहीं करते हैं। अमानगढ़ में पर्यटकों की आवाजाही को नियंत्रण में रखा गया है। पर्यटकों को ले जाने के लिए यहां दस गाड़ियां लगी हैं।