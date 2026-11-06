1.80 लाख तस्वीरों से सामने आएगा अमानगढ़ का सच, पहली बार ट्रैप कैमरों से होगी गुलदारों की गिनती; AMU की टीम कर रही सर्वे
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार गुलदारों की गणना ट्रैप कैमरों से की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ...और पढ़ें
HighLights
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की टीम कर रही है सर्वे
शरीर पर फूल जैसी काली आकृति के आधार पर की जाएगी गुलदारों की पहचान
जागरण संवाददाता, बिजनौर। बाघों की तरह अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में गुलदारों की गणना भी ट्रैप कैमरों से की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने अमानगढ़ में गुलदारों की गणना के लिए 42 कैमरे लगाए थे। ट्रैप कैमरों ने वन्यजीवों के 1.80 लाख फोटो खींचे हैं। इन फोटो के आधार पर अमानगढ़ के अंदर के गुलदारों की गणना की जाएगी। गुलदारों के शरीर पर फूल जैसी काली आकृति होती है। इसलिए इसे गुलदार कहा जाता है। बाघों की गणना उनके शरीर पर बनी धारियों तो गुलदारों की उनके शरीर पर बनी गोल आकृति से की जाती है। जैसे मनुष्यों की ऊंगली के निशान अलग होते हैं उसी तरह गुलदारों के शरीर के निशान भी अलग होते हैं।
गुलदारों ने सबसे पहले अमानगढ़ के आसपास ही वनों से बाहर आना शुरू किया था। अमानगढ़ में बाघों के बढ़ते कुनबे और वर्चस्व ने उन्हें गन्ने के खेतों में धकेल दिया। पांच-सात साल पहले गुलदार खेतों में आ गए और देखते ही देखते जिलेभर के खेतों को अपना ठिकाना बना लिया। खेतों में गुलदारों की मौजूदगी का इसी से पता लगाया जा सकता है कि केवल इस वर्ष में 85 गुलदार पिंजरे में पकड़े जा चुके हैं।
वन विभाग के सर्वे में जिले के लगभग 450 गांवों के खेतों में गुलदार होने की पुष्टि हुई है। डीएफओ जय सिंह कुशवाहा ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रिर्सचर शिवम चौहान गुलदारों के स्वभाव पर सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार गुलदारों की अमानगढ़ में गणना के लिए 42 ट्रैप कैमरे लगाए थे। इन ट्रैप कैमरों में वन्यजीवों के 1.80 लाख फोटो कैद हुए हैं। इन फोटो के आधार पर गुलदारों की गणना होगी।