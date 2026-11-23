जागरण संवाददाता, भदोही। चक्रवात अकवान के प्रभाव से मौसम बदल गया है। हल्की बूंदाबांदी के साथ ही ठंड में वृद्धि हो गई। इसी के साथ गर्म कपड़ों की आवश्यकता भी बढ़ गई है। ठंड का अहसास होते ही लोगों को गर्म कपड़ों की याद सताने लगी है।

उधर मौसम के मिजाज को देखते हुए गर्म कपडों की खरीदारी में तेजी आ गई है। शहर के प्रतिष्ठानों से लेकर फुटपाथ पर सजी गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग रही। रजाई, गद्दा, ब्लैंकेट के साथ साथ लोग स्वेटर, जैकेट मफलर सहित अन्य कपड़ों की खरीदारी करने लगे हैं।



दीपावली के बाद ही मौसम में परिवर्तन आने लगा था। सुबह-शाम ठंड का अहसास होने लगा। बच्चों के लिए स्वेटर आदि अन्य गर्म कपडों की खरीदारी लोगों ने पहले ही शुरू कर दी। दुकानदारों का कहना है कि मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा तो गर्म कपड़ों की खरीदारी में तेजी आ जाएगी।

कालीन नगरी में रेडिमेड रजाई, गद्दा, कंबल बेचने वालों की संख्या सीमित है लेकिन स्वेटर, शाल, जैकेट आदि बेचने वाले 70 से 80 दुकानदार हैं। पिछले सीजन के बाद से ही सभी दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। चौरी रोड स्थित दुकानदार दुर्गा प्रसाद यादव का कहना है कि उन्होंने पानीपत, जयपुर, लुधियाना से माल मंगाया है। दुकानदारी शुरू हो गई है।