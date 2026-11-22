जागरण संवाददाता, घोसिया (भदोही)। औराई कोतवाली में शनिवार की देर शाम तक उस समय हलचल मच गई। जब एआरटीओ द्वारा सीज की गई धान लादकर जा रही गाड़ी से पुलिस की मिलीभगत से धान उतरवाकर गाड़ी मालिक को सौंप दिया गया।

इसकी भनक लगते ही धान व्यापारी थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की बात कही। जिस पर औराई थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने व्यापारी को धान वापस कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की बात कही।

घोसिया निवासी व्यापारी किशन कुमार उर्फ मुरली शनिवार को 33 क्विंटल धान कछवां ले जाने के लिए मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के खाग्राम निवासी आशीष चौहान के वाहन पर लदवाया था। जिसे खाग्राम निवासी लवकुश चौहान चला रहा था। कछवां जाते समय औराई चौराहे पर एआरटीओ ने वाहन को ओवरलोड में सीज कर 33 हजार का जुर्माना लगाते हुए धान सहित वाहन कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। जिसकी सूचना मिलने पर आशीष चौहान ने व्यापारी किशन से जुर्माने का आधा पैसा भरने की बात कहीं, लेकिन व्यापारी ने पैसा देने से मना कर दिया।

इसके बाद आशीष चौहान ने औराई कोतवाली के कारखास से बात कर कोतवाली में खड़ी गाड़ी से पूरा धान उतरवाकर अपने घर लेकर चला गया। जिस पर व्यापारी ने कोतवाली में तहरीर देकर गाड़ी मालिक, चालक व सिपाही कारखास पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की बात कही।