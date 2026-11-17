जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे फाटक के दक्षिणी बूम को मंगलवार को पिकअप वैन चालक ने टक्कर मारकर तोड़ दिया। उस समय 04072 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल ट्रेन पास कराने के लिए रेलवे फाटक बंद किया जा रहा था। बूम टूटते ही चालक ने भागने के लिए वाहन की गति बढ़ा दी लेकिन आरपीएफ कर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

ट्रेन के आने की सूचना पर रेलवे फाटक संख्या 39 ए को गेटमैन बंद कर रहा था। उसी समय रामपुर घाट की ओर से तेज रफ्तार आ रही पिकअप वैन फाटक के पास पहुंची और बंद होते बूम में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दक्षिणी बूम क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। आरपीएफ जवान सुरेंद्र और दीपक सिंह ने बताया कि सागरपुर गांव निवासी सुनील कुमार बिंद चालक को पीछा कर पकड़ा गया।