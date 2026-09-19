अब पंख पोर्टल पर विद्यार्थियों को मिलेगी करियर संबंधित सही जानकारी, भदोही के छात्रों ने प्रदर्शित किए शानदार मॉडल

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण व करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को मेहनत व लगन के साथ निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहा समाज में दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं।

समाज में बढ़ते रोजगार के संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में बच्चों के भविष्य को लेकर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने व सही मार्गदर्शन के लिए पंख नामक पोर्टल विकसित किया है। इस पर करियर से संबंधित गाइडेंस बच्चों के द्वारा खुद की यूनिक आइडी व पासवर्ड से लागिन करके प्राप्त की जा सकती है।