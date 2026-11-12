गोपीगंज नगर पालिका का बनेगा नया कार्यालय, बजट भी हुआ जारी

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। गोपीगंज नगर पालिका का नर्या कार्यालय बनेगा। शासन ने इसके लिए 2.40 रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। धनराशि स्वीकृत होने के साथ पालिका की ओर से बड़े शिवधाम मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन को कार्यालय के लिए चिन्हित कर लिया गया है। लगभग 50 साल पुराने कार्यालय के स्थान पर नए निर्माण की मांग हो रही थी। शासन ने इसके लिए कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को जिम्मेदारी दी है।

गोपीगंज नगर पालिका कार्यालय चार कमरों में संचालित है। ज्ञानपुर-गोपीगंज रोड पर स्थित पालिका कार्यालय में ठीक तरह से कर्मचारियों को भी बैठने की जगह नहीं है। पार्किंग की न तो व्यवस्था है न ही कोई सुविधा। वहीं भवन भी जर्जर भी हो चुका है। इससे पालिका के कामकाज प्रभावित होते हैं। बोर्ड की बैठक में काफी परेशानी होती है। नगर पालिका की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा था। इस पर स्वीकृति मिल गई है।