दबाव में काम करने से अच्छा है कि गरीबों की पीड़ा दूर करने का प्रयास हो : दिव्या

जागरण संवाददाता, घोसिया/गोपीगंज (भदोही)। जननीति भारत पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व मीरजापुर की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए महसूस किया कि एक अधिकारी के रूप में दबाव में काम करने से अच्छा है कि खुद को इन दबाव से मुक्त होकर गरीब, असहाय लोगों के बीच में जाकर उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया जाए।

कहा समस्याओं के निदान के लिए सभी को एकजुट होना होगा। नितेश चौबे, सर्वेश शुक्ल, मनीष तिवारी, मुकेश दुबे, अनुराग दुबे, राकेश बिंद मौजूद रहे। उन्होंने शनिवार को औराई ब्लाक के नरथुआ गांव स्थित शिव मंदिर में दर्शन पूजन कर ग्रामीणों से मुलाकात की। लोगों से उनका हाल-चाल जाना और महिलाओं से समस्याओं से रूबरू हुई।

इसके बाद गोपीगंज बड़े शिव धाम में दर्शन पूजन के बाद स्थानीय लोगों से बात की। मीडिया से दूर बनाए रखी। उनके आगमन पर जुटे लोगों से कहा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों को जागरूक होने के साथ अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए।