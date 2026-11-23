जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित हाईस्कूल-इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण को परिषद ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। परीक्षा केंद्र वहीं बदले जाएंगे जिनके छात्र छात्राओं के सेंटरों की दूरी ज्यादा है।

अन्यथा की दिशा में केंद्र नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए जारी 90 विद्यालयों की सूची के बाद केंद्र बनाने के लिए आवेदन किए विद्यालय संचालकों को झटका लगेगा। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय, 25 अशासकीय सहायता प्राप्त सहित कुल 196 मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आधारभूत सुविधा संसाधनों की जांच कराकर परिषद की वेबसाइट यूपीएमएसपी डाट एजुकेशन डाट इन पर अपलोड की गई थी। सुविधा संसाधनों के आधार पर परिषद ने 81 विद्यालयों को केंद्र बनाने की हरी झंडी देते हुए अनंतिम सूची जारी की गई थी दी है।

इसके बाद मांगी गई आपत्तियों पर 112 आपत्तियां दर्ज कराई गई। जिनका निस्तारण कर 90 केंद्र फाइनल कर दिए गए। दूसरी बार में 22 आपत्तियां आई हैं। पर शनिवार की देर शाम आई नई गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि अब केंद्र नहीं बढ़ेंगे।