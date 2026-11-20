जागरण संवाददाता, भदोही : एमपी-एमएलए पुष्पा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व विधायक विजय मिश्र को 17 साल पुराने आचार संहिता के मुकदमे में राहत दी है। संदेह का लाभ देते हुए निचली अदालत की सजा को अपास्त कर दिया। इस मामले में ऊंज थाने में 2009 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए प्रथम ने 13 जून 2024 को पूर्व विधायक को इस मामले का दोषी पाते हुए एक महीने की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने ऊपरी अदालत में अपील दाखिल की थी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं एमपी एमएलए पुष्पा सिंह ने आदेश में कहा कि अपील स्वीकार की जाती है और विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है।