जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। रबी अभियान की प्रमुख गेहूं सहित अन्य फसल की शुरू हुई बोआई के साथ डीएपी को लेकर गहराया संकट दूर होने की उम्मीद जगने लगी है। जिले में मीरजापुर रैक प्वाइंट से पांच सौ टन और डीएपी आज यानी मंगलवार को सुबह आ जाएगी तो एक दो दिन में वाराणसी रैक प्वाइंट से भी पांच सौ टन आवंटित डीएपी आ जाएगी। इसे समितियों पर भेजकर वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

दरअसल, गेहूं की बोआई शुरू होते ही किसानों में डीएपी को लेकर मारामारी मचने लगी। किसान समितियों पर कतार लगाने को विवश हो रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जुटा है। जिला कृषि अधिकारी ईरम मिर्जा ने बताया कि रबी वर्ष 2026-27 में सहकारी समितियों व निजी क्षेत्र की दुकानों से 4841 टन डीएपी वितरण का लक्ष्य तय है।

इसी तरह एमओपी का लक्ष्य 170 टन व एनपीके का लक्ष्य 1584 टन निर्धारित है। बताया कि इसके सापेक्ष 5584 टन डीएपी, 130 टन एमओपी और 1360 टन एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। बताया कि सोमवार को 500 टन डीएपी इफको का प्रेषण मीरजापुर रैक प्वाइंट से किया गया है। जो मंगलवार को सुबह तक आ जाएगी।