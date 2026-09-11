भदोही में टैंकर से सरसों तेल का रिसाव, लूटने के लिए लग गई ग्रामीणों की भीड़

जागरण संवाददाता, बाबूसराय (भदोही)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित औराई कोतवाली के कटका गोदाम से समीप शुक्रवार को सुबह उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक टैंकर से सरसों तेल का रिसाव शुरू होते ही उसे लूटने के लिए आस पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। टैंकर चालक भीड़ के आगे रिसाव रोकने में असहाय हो उठा। अंतत: टैंकर लेकर आगे बढ़ गया।

मध्य प्रदेश के मुरैना निवाी टैंकर चालक वीरेंद्र मुरैना से सरसों के तेल से भरा टैंकर लेकर कोलकाता जा रहा था। रास्ते में कटका गोदाम के पास टैंकर खड़ा कर चाय पीने के लिए रुक गया। इसी दौरान अचानक टैंकर के पिछले हिस्से से तेल रिसने लगा।