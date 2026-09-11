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बल‍िया में नौ महीने से परिवार से बिछड़े पूर्णिया निवासी रेहान से म‍िला पर‍िवार

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 11 Sep 2026 02:47 PM (IST)

बलिया में नौ महीने से बिछड़े पूर्णिया निवासी मु. रेहान को आखिरकार उसके परिवार से मिला दिया गया। उसकी नानी ...और पढ़ें

बलिया में नौ महीने बाद परिवार से मिला रेहान, पूर्णिया से पहुंची नानी-मौसी।

बलिया में नौ महीने बाद परिवार से मिला रेहान, पूर्णिया से पहुंची नानी-मौसी।

HighLights

  1. रेहान नौ महीने बाद बलिया में अपने परिवार से मिला।

  2. पूर्णिया से नानी-मौसी 48 घंटे का सफर तय कर पहुंचीं।

  3. सागर सिंह राहुल के परिवार ने रेहान की देखभाल की।

जागरण संवाददाता, बलिया। करीब नौ महीने से परिवार से बिछड़े पूर्णिया निवासी मु. रेहान को आखिरकार अपनों का साथ मिल गया। बलिया में रेहान के मिलने की सूचना सोमवार को स्वजन को मिली तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। साधनों के अभाव के बावजूद उसकी नानी और मौसी करीब 48 घंटे का सफर तय कर बलिया पहुंचीं और रेहान को देखते ही गले लगा लिया।

बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर निवासी रेहान के पिता का निधन हो चुका है। इसके बाद उसकी मां उसे लेकर दिल्ली चली गई थीं और लोगों के घरों में काम कर परिवार का भरण-पोषण करती थीं। इसी दौरान जनवरी 2025 में रेहान घर से निकल गया और भटककर परिवार से दूर हो गया। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर परिजनों ने दिल्ली के थाने में सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

सोमवार को स्वजन को फोन पर सूचना मिली कि रेहान नाम का एक बच्चा बलिया में मिला है। खबर मिलते ही नानी और मौसी बलिया के लिए रवाना हो गईं। करीब 48 घंटे बाद यहां पहुंचकर उन्होंने रेहान को अपने साथ ले लिया। स्वजन के पहुंचने तक सागर सिंह राहुल और उनके परिवार के सहयोगियों ने रेहान की देखभाल की। अपनों के बीच पहुंचकर रेहान भी बेहद खुश नजर आया। विदाई के दौरान परिजनों ने मददगार परिवार के प्रति आभार जताया और उन्हें दुआएं दीं। नौ महीने बाद हुए इस भावुक मिलन ने वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम कर दीं।