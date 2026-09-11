जागरण संवाददाता, बलिया। करीब नौ महीने से परिवार से बिछड़े पूर्णिया निवासी मु. रेहान को आखिरकार अपनों का साथ मिल गया। बलिया में रेहान के मिलने की सूचना सोमवार को स्वजन को मिली तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। साधनों के अभाव के बावजूद उसकी नानी और मौसी करीब 48 घंटे का सफर तय कर बलिया पहुंचीं और रेहान को देखते ही गले लगा लिया।

बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर निवासी रेहान के पिता का निधन हो चुका है। इसके बाद उसकी मां उसे लेकर दिल्ली चली गई थीं और लोगों के घरों में काम कर परिवार का भरण-पोषण करती थीं। इसी दौरान जनवरी 2025 में रेहान घर से निकल गया और भटककर परिवार से दूर हो गया। काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर परिजनों ने दिल्ली के थाने में सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।