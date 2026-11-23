जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने रविवार को मतदान स्थलों का निरीक्षण कर निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया। कंपोजिट विद्यालय पिपरिस में बूथ लेबल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किए गए कार्यों की जांच की।

संबंधित बीएलओ द्वारा कुल 54 फार्म छह भरने की पुष्टि की। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से संवाद कर एक जनवरी 2027 काे 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं व पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों से आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में जानकारी प्राप्त कर फार्म-6, फार्म-7 व फार्म-8 के माध्यम से लोगाें का नामा मतदाता सूची में सम्मिलित करने, अपात्र प्रविष्टियों को हटाने व नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन से संबंधित सभी आवेदनों को नियमानुसार प्राप्त करते हुए निस्तारण करने पर बल दिया।