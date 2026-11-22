जितेंद्र उपाध्याय, जागरण, भदोही। गांव की गलियों से लेकर घर के आंगन तक करघों की खटर-पटर सुनाई दे तो समझ जाइए कि हस्तशिल्पी के हाथ और उनके औजार बोल रहे हैं। ताने-बाने के बीच ऊन के रंगीन धागों को पिरोकर यह ऐसी कलाकृतियां उकेरते हैं जिनकी चमक सात समंदर पार तक पहुंचती है।

फिर पंजा से दबाकर बुनाई को मजबूत किया जाता है। इससे एक कालीन तैयार करने में एक महीना या इससे भी ज्यादा समय लगता है। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए बुनकर कालीन की डिजाइन को आकार देते हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला एक कला की घोषणा के बाद हस्तशिल्पियों में उम्मीद जगी है। सरकार बुनकरों के हुनर को प्रोत्साहित करेगी तो युवा पीढ़ी खासकर महिलाओं का रोजगार और बढ़ जाएगा।



मुगलकाल में ही शुरू हो गई थी कालीन की बुनाई

बताया जाता है कि मुगलकाल में ही भदोही में कालीन बुनाई का कार्य शुरू हो गया था। उस समय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए इस उत्पाद को शाही कालीन कहा जाता था। ब्रिटिश काल में 1850 के आसपास निर्यात शुरू हुआ। 1850 के आसपास खमरिया में ब्रिटिश ई-हिल कंपनी खुली थी। इसके बाद टेलरी एंड संस और गोपीगंज में ओबीटी जैसी कंपनियां आईं। 1947 तक कालीन निर्यात लगभग एक करोड़ रुपये तक होता था, पर इन्हीं हस्तशिल्पियों की बदौलत इसमें अप्रत्याशित उछाल आया और निर्यात 17 हजार करोड़ तक पहुंच गया।

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दो पीढ़ियों से कालीन बुनाई का कार्य कर रहे हैं। परिवार का खर्च चल जाता है और घर के जरूरी काम भी हो जाते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा से लगने लगा है कि अब इस कला को और बढ़ावा मिलेगा।

- मोतीलाल गुप्ता, बुनकर भिदिउरा

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कालीन बुनाई में धैर्य की जरूरत है। यह एक कला है, जो इसमें पारंगत है वही कालीन बुन सकता है। मुख्यमंत्री ने कला पर ध्यान दिया है तो निश्चित ही इसमें और निखार आएगा।

- राजेंद्र प्रसाद, बुनकर, भिदिउरा



