जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। शासन ने भदोही के जिलाधिकारी शैलेष कुमार का स्थानांतरण चंदौली जिले के लिए कर दिया है। उनके स्थान पर लखनऊ में तैनात अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) अनिल कुमार सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उन्हें भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी जिम्मेदारी मिली है।

अनिल कुमार सिंह 2017 के आइएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वे पीसीएस अधिकारी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यहां तैनात जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने 24 अप्रैल 2025 को पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे राजस्व के मामलों में गंभीर रहे, उनके कार्यकाल में जिले में कई बड़ी योजनाओं पर काम शुरू हुआ।