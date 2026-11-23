जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। ज्ञानपुर कोतवाली के बंशीपुर बैरा गांव के समीप सोमवार को सुबह छह बजे कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही गांव निवासी साइकिल सवार कक्षा 11 की छात्रा 17 वर्षीय प्रिया यादव की तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से मौत हो गई।

टक्कर से किशोरी की साइकिल बोलेरो में फंस गई थी, इससे 50 मीटर दूर तक वह घिसटती रही, अंत में झटका लगने पर किशोरी का शव सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में गिर गया। आसपास के लोग बोलेरो को पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन चालक वाहन समेत भाग निकला। मौके पर पहुंचे स्वजन व ग्रामीणों ने किशोरी का शव गड्ढे से बाहर निकाला।

वीरेंद्र यादव की पुत्री प्रिया ज्योति बाल विद्या मंदिर कलियापुर में कक्षा 11 में पढ़ती थी। इसके साथ ही वह कोचिंग में भी पढ़ाई करती थी। सोमवार को सुबह की वह साइकिल से कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए घर से निकली। जैसे ही वह सड़क पर पहुंची कलियापुर की ओर से आ रही तेज बोलेरो कार ने उसे सीधी टक्कर मार दी।