बस्ती में कुआनो नदी के उफान से श्मशान घाट डूबा, वन विहार में पानी घुसा; फसलें बर्बाद

जागरण संवाददाता, बस्ती। कुआनो नदी के उफान से बस्ती-गनेशपुर मार्ग के किनारे स्थित बंधा कट जाने से नदी का पानी सड़क से सटकर बह रहा है। कुछ पानी नदी से सटे संत रविदास वन विहार केंद्र में भी प्रवेश कर गया है, मगर इससे अभी वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है।

वहीं मूड़घाट स्थित शमशान घाट पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे में दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे स्थित गांव के लोगों की धान की फसल डूब गई हे।

कुआनो नदी के पानी में बढोत्तरी से उसके तटीय इलाके प्रभावित हुए हैं। शहर से सटे ग्राम पंचायत मूड़घाट का शवदाह स्थल डूब चुका है। बस्ती शहर के सर्वाधिक लोग मृतकों का दाह संस्कार करने यहीं आते हैं। ऐसे में पानी भरा होने से उन्हें शवदाह करने में दिक्कतें आ रही है।