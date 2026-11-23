24 मार्च- बभनान कस्बे में घुसे बारहसिंगा को कुत्तों ने किया था घायल।

8 मई- महाराजगंज कस्बे में सड़क पार करते बाइक की ठोकर से घायल।

3 जून- महुआरी वाल्टरगंज के पास सड़क पार करते वाहन की चपेट में आने से मृत्यु।

3 जून- कुत्तों के हमले से बचने के लिए वाल्टरगंज कस्बे के एक घर में घुसा बारहसिंगा।

5 जून- बभनान स्थित एक गन्ने के खेत में लगे तार के बाड़ में सींग फंसने से बारहसिंगा की मृत्यु।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बारहसिंगा एक संरक्षित जीव है। इसके सींग, खाल या शरीर के किसी भी हिस्से का व्यापार करना, बेचना या बिना सरकारी अनुमति के रखना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और तीन से सात वर्ष तक की सजा हो सकती है।- गोपेन्द्र अग्रहरी, अधिवक्ता

बारहसिंगा का प्राकृतिक वास दलदली घास का मैदान होता है, जो खत्म होता जा रहा है। इनकी संख्या घटने का यह एक बड़ा कारण है। यह सींग के कारण अक्सर फंस जाते हैं। सींग, मांस व खाल के लिए इनका शिकार भी चोरी छिपे हो रहा है।- प्रोफेसर डा. जे.पी. शुक्ल, पूर्व चेयरमैन, प्राणि विज्ञान (बोर्ड आफ स्टडीज), सिद्धार्थ विश्वविद्यालय

हैबिटेट में कमी होना बारहसिंगा की संख्या घटने का बहुत बड़ा कारण है। जंगलों में लोगों का आवागमन भी बढ़ा है। इन्हें ब्रीडिंग के लिए शांतिपूर्ण स्थान चाहिए जो अब नहीं मिल पा रहा है। यह भी एक वजह है।- डॉ. योगेश सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, गोरखपुर चिड़ियाघर

हिरण की कोई भी प्रजाति हो उसका हार्ट बहुत कमजोर होता है। अक्सर कुत्तों के दौड़ाने पर हृदयाघात से यह दम तोड़ देते हैं। रही बात उनकी संख्या घटने की तो वे एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं। जहां इनको बेहतर हैबिटेट मिलता है, वहां यह चले जाते हैं। इनके शिकार की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है।- डॉ. शिरीन, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती



