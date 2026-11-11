बस्ती में लड़की से बात करने की जिद में सिरफिरे युवक ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, बस्ती। लड़की से बातचीत करने की जिद और सिरफिरेपन के चलते एक युवक ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।हर्रैया थाना क्षेत्र के बसेवाराय गांव में बुधवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई।

मृत युवक की पहचान शिवकुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से परसरामपुर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर गांव का निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती पुलिस पूछताछ के मुताबिक, मृतक अपने रिश्तेदार बसेवाराय गांव निवासी लालू प्रसाद के घर पर आया था।

यहां पर एक लड़की से लगातार बातचीत करने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसी जिद और आवेश में उसने खौफनाक कदम उठाते हुए अवैध असलहे से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।