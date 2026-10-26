बस्ती में युवा शक्ति की अनूठी मिसाल, 500 मीटर लंबे रास्ते पर उगीं झाड़ियों को 6 घंटे में किया साफ
सडवालिया गांव के युवाओं ने सरकारी मदद का इंतजार किए बिना 500 मीटर लंबे रास्ते पर उगी झाड़ियों और घास ...और पढ़ें
HighLights
युवाओं ने 500 मीटर रास्ता 6 घंटे में साफ किया।
किसानों को खेतों तक पहुंचने में अब आसानी होगी।
सामूहिक प्रयास से समस्या का समाधान किया गया।
संवादसूत्र, बस्ती। गांव की समस्या के समाधान के लिए सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय सडवालिया गांव के युवाओं ने खुद पहल की। सुग्रीम चौधरी के घर से तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर उगी घनी झाड़ियों और बड़ी-बड़ी घास के कारण किसानों को खेतों तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी। रास्ते पर सांप-बिच्छू का खतरा भी बना रहता था।
इससे निजात दिलाने के लिए युवाओं ने फावड़ा उठाया और करीब छह घंटे की मेहनत से लगभग 500 मीटर रास्ते की सफाई कर उसे आवागमन के लिए बेहतर बनाया। कप्तानगंज ब्लाक के सडवालिया गांव में रास्ते की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। रास्ते के दोनों ओर घास और झाड़ियां उग आने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती थी।
खासकर किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ती थी। झाड़ियों के बीच से गुजरते समय जहरीले जीव-जंतुओं का डर भी बना रहता था। इस समस्या को देखते हुए गांव के युवाओं ने आपस में चर्चा की और अपने स्तर से रास्ते को साफ करने का निर्णय लिया।
इसके बाद युवाओं ने निजी स्तर पर सहयोग जुटाया और सफाई का काम शुरू कर दिया। फावड़े की मदद से रास्ते पर उगी घास और झाड़ियों को हटाया गया। करीब छह घंटे तक लगातार मेहनत करने के बाद लगभग 500 मीटर रास्ते की सफाई पूरी की गई। इसके बाद ट्रैक्टर से जुताई कर रास्ते को समतल बनाया गया, जिससे लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।
शिकायत के बजाय समाधान पर दिया जोर
युवाओं की इस पहल की खास बात यह रही कि उन्होंने समस्या को लेकर केवल शिकायत करने के बजाय उसके समाधान की जिम्मेदारी खुद उठाई। अपने समय, श्रम और संसाधनों का इस्तेमाल कर उन्होंने सार्वजनिक उपयोग के रास्ते को बेहतर बनाने का प्रयास किया। रास्ते की सफाई होने से अब किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, झाड़ियों के कारण बने रहने वाले खतरे में भी कमी आएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक रास्तों की देखरेख और सफाई की समस्या अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। ऐसे में सडवालिया गांव के युवाओं की पहल सामूहिक सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है। युवाओं ने अपने प्रयास से यह संदेश दिया कि आपसी सहयोग और इच्छाशक्ति से स्थानीय स्तर की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
इन युवाओं ने किया सहयोग
रास्ते की सफाई और समतलीकरण के कार्य में सोनू पांडेय, विजय चौधरी, सूर्यनाथ चौधरी, अमरनाथ चौधरी, लकी पांडेय और रमेश चौधरी सहित अन्य युवाओं ने सहयोग किया। सभी के सामूहिक प्रयास से रास्ते से झाड़ियां हटाने और उसे समतल बनाने का काम पूरा हुआ। युवाओं की इस पहल से ग्रामीणों और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।