बस्ती में बेकाबू होकर पलटा ट्रक, चपेट में आकर बाइक सवार पिता और दो बेटियों की मौत

जागरण संवाददाता, बस्ती। गौर क्षेत्र के कोठवा गांव में रविवार रात भीषण सड़क हादसे में पिता और उनकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई। बाइक सवार तीनों अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गए और उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद इलाके में मातम छा गया। सोमवार सुबह ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा मंगाए जाने पर तीनों के शव निकाले गए।

कोठवा गांव निवासी राजेश यादव (38) गौर थाने में ग्राम चौकीदार थे। रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपनी बेटियों शिवांगी (आठ वर्ष) और मानवी (पांच वर्ष) के साथ बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान वे ट्रक की चपेट में आ गए।