यूपी में अब एक साथ नहीं मिलेगी केंद्र और राज्य से मिलने वाली पेंशन की धनराशि, अचानक हुए बदलाव से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, बस्ती। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की धनराशि अब एक साथ नहीं मिल पा रही है। त्रैमासिक भुगतान के दौरान खाते में कम धनराशि आने से परेशान हुए बुजर्गों ने पहले तो बैंक में इसका कारण पूछा।

वहां से कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने पर वे जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि अब राज्य व केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही पेंशन की धनराशिएक साथ नहीं भेजी गई है। पहले राज्य सरकार ने अपने हिस्से के धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी है। इसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की धनराशि भेजेगी।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रतिमाह एक हजार रुपये के दर से 12 हजार रुपये दिया जाता है। त्रैमासिक किश्तों में तीन हजार रुपये की धनराशि बुजुर्गों के खाते में भेजी जाती है। इसमें भारत सरकार की ओर से 80 वर्ष अथवा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरो को 500 रुपये प्रतिमाह तथा 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 80 वर्ष अथवा 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरो को 500 रुपये प्रतिमाह तथा 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को 800 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।