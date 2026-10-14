बस्ती में हुआ सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से पत्नी की मौत, पति गंभीर

संवाद सूत्र, बस्ती। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर नरखोरिया तिराहे के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार महिला सड़क पर गिर गई। इसी दौरान ट्रक का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धार्थनगर जिले के केवटली नानकार निवासी 24 वर्षीय अनिल चौधरी पुत्र गणेश चौधरी अपनी 22 वर्षीय पत्नी शालू चौधरी के साथ ससुराल रुधौली से घर लौट रहे थे।

नरखोरिया तिराहे के पास मुख्य सड़क पर पहुंचते ही वे दुर्घटना के शिकार हो गए। ट्रक की ठोकर से शालू सड़क पर गिर गईं और ट्रक का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। इससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए।