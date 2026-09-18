दिल्ली में तैयारी कर रही बस्ती की छात्रा से दुष्कर्म, मुख्य आरोपी समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज
दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही बस्ती की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही बस्ती की छात्रा से दुष्कर्म।
मुख्य आरोपी पीयूष सिंह उर्फ राजवीर सिंह समेत तीन पर केस दर्ज।
पुलिस ने अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, बस्ती। देश की राजधानी दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। जिले की रहने वाली यह छात्रा के साथ आरोपी भी पढ़ाई करता था। इसी से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं।
पीड़िता की तहरीर के मुताबिक आरोपी 25 अप्रैल 26 पीयूष सिंह उर्फ राजवीर सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह दिल्ली के एक होटल में साथ चलने के लिए कहा उसकी बातों में आकर चली गई । जहां पहले से उसने कमरा ले रखा था। अपने साथ कमरे में ले गया और जबरन उनकी इच्छा के विरूद्ध धमकी देकर दुष्कर्म किया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पीयूष सिंह उर्फ राजवीर सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह व अनीता सिंह निवासी खरसेनपुर, थाना गद्दी, जौनपुर व वर्तमान पता जामनगर आरएस रविकुंज सोसाइटी नाघेकी, खंबालिया रोड, थाना पंचकोसी, जिला जामनगर गुजरात के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत व अदालत के आदेश पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम लग गई हैं। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।