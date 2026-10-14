बस्ती में एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी बनीं छात्रा करिश्मा, बोली- IAS बनने का है सपना

जागरण संवाददाता, रुधौली (बस्ती)। मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय साऊघाट की कक्षा आठ की छात्रा कुमारी करिश्मा को एक दिन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी साऊंघाट बनाई गयी।

खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका निभाते हुए करिश्मा ने कार्यालय में बैठकर विभागीय कामकाज को बारीकी से देखा और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान करिश्मा के चेहरे पर आत्म विश्वास दिख रहा था।

इस दौरान छात्रा ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यों,अभिलेखों के रखरखाव और शिक्षा विभाग से जुड़ी गतिविधियों को समझा। कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें विभागीय कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी।

एक दिन के लिए अधिकारी बनने का अवसर मिलने से छात्रा उत्साहित नजर आईं। इस मौके पर उमेश तिवारी, त्रिजुगी,प्रभात शुक्ला महेंद्र,अश्वनी दुबे,वैभव पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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