बस्ती में थानेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटकता मिला शव 

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के वाल्टरगंज थाने के थानेदार सूर्यप्रकाश सिंह ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से विभागीय अधिकारियों की चुप्पी और गोपनीयता कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।

थानेदार का शव उनके सरकारी आवास में संदेहास्पद स्थिति में फंदे से लटका पाया गया। घटना की भनक लगते ही मातहत कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस बल में अफरा-तफरी मच गई। फौरन उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि, इस दुखद घटना के बाद से पुलिस महकमे का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आधिकारिक रूप से खुलकर बोलने से बच रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती स्तर पर यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।