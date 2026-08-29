Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बस्ती में थानेदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटकता मिला शव 

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:38 PM (IST)

बस्ती के वाल्टरगंज थाने के एसएचओ सूर्यप्रकाश सिंह अपने सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटके मिले, जिससे ...और पढ़ें

संदिग्ध परिस्थितियों में थानेदार की मौत।

संदिग्ध परिस्थितियों में थानेदार की मौत।

HighLights

  1. वाल्टरगंज थानेदार सूर्यप्रकाश सिंह सरकारी आवास में मृत मिले।

  2. संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला शव, आत्महत्या की आशंका।

  3. पुलिस महकमे में हड़कंप, उच्च अधिकारी व फोरेंसिक टीम जांच में।

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के वाल्टरगंज थाने के थानेदार सूर्यप्रकाश सिंह ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से विभागीय अधिकारियों की चुप्पी और गोपनीयता कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।

थानेदार का शव उनके सरकारी आवास में संदेहास्पद स्थिति में फंदे से लटका पाया गया। घटना की भनक लगते ही मातहत कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस बल में अफरा-तफरी मच गई। फौरन उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि, इस दुखद घटना के बाद से पुलिस महकमे का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आधिकारिक रूप से खुलकर बोलने से बच रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती स्तर पर यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

घटनास्थल की सुचिता बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है ताकि मौत के असल कारणों की पुष्टि हो सके।

चर्चा है कि थानेदार किसी गंभीर मानसिक तनाव, कार्यभार या पारिवारिक कारणों से परेशान चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

यह भी पढ़ें- बस्ती में रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक हादसा, लैब संचालक की मौत