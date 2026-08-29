बस्ती में रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक हादसा, लैब संचालक की मौत

जागरण संवाददाता, बस्ती। घर के पास स्थित रेलवे ट्रैक पार कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम पसर गया। बड़ी संख्या में घर पर पहुंचे लोग परिवार को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं।

वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बंतला गांव निवासी 31 वर्षीय शशांक शुक्ला उर्फ अमित कुमार शुक्ला भीटिया चौराहे पर पैथोलॉजी चलाते थे। शनिवार की सुबह वह घर के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।