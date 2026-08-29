बस्ती में रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक हादसा, लैब संचालक की मौत
बस्ती में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक लैब संचालक शशांक शुक्ला की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु ...और पढ़ें
HighLights
बस्ती में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत।
मृतक शशांक शुक्ला भिटिया चौराहे पर पैथोलॉजी चलाते थे।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। घर के पास स्थित रेलवे ट्रैक पार कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम पसर गया। बड़ी संख्या में घर पर पहुंचे लोग परिवार को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं।
वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बंतला गांव निवासी 31 वर्षीय शशांक शुक्ला उर्फ अमित कुमार शुक्ला भीटिया चौराहे पर पैथोलॉजी चलाते थे। शनिवार की सुबह वह घर के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
शशांक के पिता अनिल कुमार शुक्ला प्रतापगढ़ में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। इनके बाबा देशराज नारंग इंटर कॉलेज से सहायक अध्यापक के पद से सेवानिवृत हैं। वाल्टरगंज पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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हादसे की सूचना मिलते ही शशांक के पिता प्रतापगढ़ से बस्ती के लिए निकल चुके हैं। थानाध्यक्ष वाल्टरगंज सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया की शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है।