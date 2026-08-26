दहेज के लोभ में टूटा रिश्ता, बस्ती में 10 लाख के लिए शादी से इनकार; पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, बस्ती। युवती का इंगेजमेंट हो जाने और शादी की तारीख पक्की होने के बाद ससुराल पक्ष की हरकत ने रिश्ता तोड़वा दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपित अमन कुमार तिवारी उर्फ सूरज व उनके पिता अशोक कुमार तिवारी निवासी तुरकौलिया उर्फ करमहिया थाना सोनहा पर 10 लाख दहेज की डिमांड व मारपीट का केस दर्ज कर लिया है।

यह घटना सोनहा क्षेत्र के करमहिया बाजार का है। पीड़ित ने अपनी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी 20 अप्रैल 2026 को इंगेजमेंट हुआ था। क्षमता के अनुसार उपहार दिया था। आरोपितों ने10 लाख रुपये दहेज की मांग कर शादी करने से इनकार कर दिया। इसी रंजिश को लेकर बीते 18 अगस्त 2026 को आवेदक अपनी पत्नी का दांत लगवाने करमहिया बाजार गए थे।