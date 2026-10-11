Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को बस्ती के पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंचेगा 308 पहियों वाला महाबली ट्रक, आवाजाही के चलते बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Sun, 11 Oct 2026 10:48 PM (IST)

बलरामपुर शुगर मिल्स की नई इकाई के लिए भारी उपकरण ले जा रहे ट्रक के कारण बस्ती में बिजली आपूर्ति ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. भारी उपकरण ले जा रहे ट्रक से बिजली बाधित होगी।

  2. सुबह 6 से 10 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी।

  3. बस्ती के पॉलिटेक्निक और हथियागढ़ क्षेत्र प्रभावित।

जागरण संवाददाता, बस्ती। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापित हो रही नई इकाई के लिए भारी उपकरण लेकर जा रहा ट्रक सोमवार की सुबह पॉलिटेक्निक चौराहा पहुंचेगा। यहां से गौरा चौराहा होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। ट्रक पर रखे उपकरण की ऊंचाई को देखते हुए विद्युत तार कहीं बाधा न बनें, इसके लिए विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है।

विद्युत वितरण खंड सदर के उपखंड अधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि 33 केवी लाइन पॉलिटेक्निक और 11 केवी लाइन हथियागढ़ के रास्ते में पड़ रही हैं। ट्रक की सामान्य आवाजाही के लिए एहतियातन सुबह छह से 10 बजे तक आपूर्ति बंद रखी जाएगी।

यह भी पढ़ें- बस्ती में 5 हजार की लागत से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर लखपति दीदी बनीं संगीता, जैविक खेती को दे रहीं बढ़ावा