बस्ती जिले में चिह्नित किए गए सात नए कुख्यात क्रिमिनल गैंग, 29 सक्रिय सदस्य रडार पर

स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराध पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने इस साल जिले में सक्रिय अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात नए क्रिमिनल गैंग (आपराधिक गिरोह) को आधिकारिक रूप से चिह्नित किया है।

इन गिरोहों से जुड़े कुल 29 सक्रिय सदस्यों की सूची तैयार की गई है, जिन पर पुलिस की विशेष नजर रख कर माइक्रो लेबल पर निगरानी की जा रही है। जिले में लगातार सामने आ रही आपराधिक गतिविधियों, खासकर गोवध,गो-तस्करी, जाली करेंसी, डकैती,लूट, नकबजनी, चोरी जैसी आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने खुफिया तंत्र और पिछले सात महीनों के आपराधिक रिकार्ड के आधार पर इन सभी गिरोहों का पर्दाफाश किया है।