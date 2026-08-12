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    बस्ती जिले में चिह्नित किए गए सात नए कुख्यात क्रिमिनल गैंग, 29 सक्रिय सदस्य रडार पर

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:01 PM (IST)

    बस्ती पुलिस ने जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सात नए आपराधिक गिरोहों की पहचान की है। इन गिरोहों से जुड़े 29 सक्रिय सदस्यों पर कड़ी निगरानी ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. पुलिस ने बस्ती में सात नए आपराधिक गिरोहों की पहचान की।

    2. इन गिरोहों के 29 सक्रिय सदस्यों पर कड़ी निगरानी।

    3. गोवध, जाली करेंसी, डकैती जैसे अपराधों पर लगाम।

    स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराध पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने इस साल जिले में सक्रिय अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात नए क्रिमिनल गैंग (आपराधिक गिरोह) को आधिकारिक रूप से चिह्नित किया है।

    इन गिरोहों से जुड़े कुल 29 सक्रिय सदस्यों की सूची तैयार की गई है, जिन पर पुलिस की विशेष नजर रख कर माइक्रो लेबल पर निगरानी की जा रही है। जिले में लगातार सामने आ रही आपराधिक गतिविधियों, खासकर गोवध,गो-तस्करी, जाली करेंसी, डकैती,लूट, नकबजनी, चोरी जैसी आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने खुफिया तंत्र और पिछले सात महीनों के आपराधिक रिकार्ड के आधार पर इन सभी गिरोहों का पर्दाफाश किया है।

    चिह्नित किए गए इन सातों गैंग्स में शामिल कुल 29 सदस्यों की सक्रियता लगातार जांची जा रही है। इनमें से कई शातिर अपराधी पहले भी कई गंभीर मामलों में जेल जा चुके हैं, जबकि कुछ नए चेहरे भी इन गिरोहों से जुड़े हैं जो अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। गिरोह के इन नए सदस्यों की संपत्तियों की जांच और बैंक खातों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। इसके पीछे पुलिस का उद्देश्य कि संगठित अपराध का पूरी तरह सफाया और इन अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना है।

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    जनवरी से 31 जुलाई 26 तक पंजीकृत नए गैंग का प्रकार

    • गोवध व गो तस्करी गिरोह में 10 सदस्य सक्रिय हैं इनमें ए श्रेणी के सात, बी के तीन बदमाश चिंहित हैं
    • जाली करेंसी गिरोह में पांच सदस्य सक्रिय हैं, इनमें सभी ए श्रेणी में अपराधी चिंहित हैं।
    • डकैती, चोरी, नकबजनी गिरोह 14 सदस्य, जिसमें और सक्रिय ए श्रेणी में चार, बी में तीन, सी में पांच और डी में दो बदमाश अभी तक चिंहित किए गए हैं।

    जिले में किसी भी कीमत पर संगठित अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। इन सभी 42 सक्रिय सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। जल्द ही इन गैंग्स के सरगनाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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    -डा.यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, बस्ती

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