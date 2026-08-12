गोरखपुर-बस्ती से खाड़ी देशों का 'खौफनाक सफर': जालसाज एजेंट छीन रहे पासपोर्ट, युवा बन रहे बंधुआ मजदूर

नवनीत प्रकाश त्रिपाठी, गोरखपुर। मजदूरी कर गुजर-बसर करने वाले झंगहा के राजधानी गांव के अशोक की तीन बेटियां हैं और एक बेटा। दो बहनों को भी ब्याहना है। किसी तरह से दो वक्त का भोजन तो मिल जाता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और बहनों के विवाह के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। परदेस में अच्छी कमाई की आस लिए एक एजेंट के जरिए पिछले साल नवंबर में दुबई चले गए।

एजेंट ने उन्हें एक कंपनी में पेंट-पालिस का काम करने की बात कहकर भेजा था। बताया था कि इस काम के लिए उन्हें 1200 दिरहम मिलेंगे। अशोक जब दुबई पहुंचे तो कंपनी के लोगों ने वीजा-पासपोर्ट छीने और उन्हें बंधक बनाकर दूसरे काम में लगा दिया। 12 से 14 घंटे तक काम के बदले में एक दिन का 10 दिरहम भुगतान मिलता था। इसी में रहने और खाने का भी इंतजाम करना पड़ता।

दो माह बाद उनकी इस स्थिति के बारे में पत्नी सरिता देवी को पता चला। पति की हालत जानकार परेशान पत्नी सरिता उन्हें वापस लाने के लिए कई अधिकारियों के पास गईं, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्होंने मदद फाउंडेशन के संस्थापक राजेश मणि से मदद की गुहार लगाई। उनके प्रयास से जून के आखिरी सप्ताह में अशोक घर लौटे। इसी तरह पनियरा महराजगंज के आशीष इस साल जनवरी में एक एजेंट के माध्यम से दुबई गए थे।

एजेंट ने बताया था कि 15500 रुपये उन्हें वेतन मिलेगा। दुबई पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया। परिवार के लोगों को कुछ दिन बाद उनको बंधक बनाए जाने की जानकारी हुई। इसके बाद से ही पत्नी रोशनी कुछ शुभचिंतकों की मदद से विदेश मंत्रालय से लेकर दुबई स्थिति भारतीय दूतावास के अधिकारियों तक से अलग-अलग माध्यमों से कई बार संपर्क किया, लेकिन अभी तक उन्हें पति के मुक्त होकर घर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई।

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हार कर उन्होंने दुबई में रह रहे एक रिश्तेदार के माध्यम से वहां सक्रिय एक एजेंट से संपर्क साधा तो आशीष की वापसी के लिए उसने 50 हजार रुपये की मांग की। अब परिवार के लोग ब्याज पर उधार लेकर पैसे का इंतजाम करने में जुटे हैं। अशोक और आशीष तो बस उदाहरण हैं। गोरखपुर-बस्ती मंडल के युवाओं को खाड़ी देशों में बंधक बना लिए जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इसकी प्रमुख वजह विदेश जाने के लिए अपंजीकृत एजेंटों को माध्यम बनाना है।

दोनों मंडलों के करीब-करीब सभी जिलों में खाड़ी देशों में काम करने का प्रशिक्षण देने के नाम पर खुले सेंटर के माध्यम से कथित एजेंट इन युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। इनसे जुड़े एजेंट ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहकर बेरोजगार युवाओं की तलाश करते हैं और अच्छी कमाई का सब्जबाग दिखाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। इन युवाओं के विदेश पहुंचते ही पासपोर्ट जब्त कर उन्हें बंधक बना लिया जाता है। बाद में एजेंट से संपर्क करने पर वह या तो पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर बड़ी रकम वसूल कर बंधक बनाए गए लोगों को वापस बुलाने में मदद को तैयार होते हैं।

जानकारी के अभाव में ई-माइग्रेट पोर्टल का नहीं करते इस्तेमाल

रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने वाले युवाओं के लिए विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2014 में ई-माइग्रेट पोर्टल लांच किया था। इस पोर्टल पर विदेश में रोजगार के बारे में जानकारी तो उपलब्ध होती ही है, सेवा शर्तों और वेतन के बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। साथ ही विदेश जाने वालों को पूरी सुरक्षा की भी गारंटी भी होती है। पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान योग्यता सहित अन्य जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होती है।

इस पोर्टल पर पंजीकृत एजेंटों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से रोजगार के लिए विदेश जाया जा सकता है। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवा जानकारी के अभाव में इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करते और एजेंटों की जालसाजी का शिकार बन जाते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर विदेश जाने वाले लोगों से संबंधित देश में स्थिति भारतीय दूतावास के अधिकारी हमेशा संपर्क में रहते हैं और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं।

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पोर्टल की वेबसाइट https://emigrate.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसमें नौकरी के अवसर, नियोक्ता, अधिकृत एजेंट और रिजस्ट्रेशन करने के विकल्प दिखाई देंगे। नौकरी के अवसर विकल्प में किस देश में किस-किस क्षेत्र में कितनी रिक्तियां हैं, अधिकृत एजेंट और भर्ती एजेंसी के बारे में भी जानकारी पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। सहायक सेवायोजन अधिकारी पवन पटेल कहते हैं कि रोजगार की तलाश में विदेश जाने के लिए सही माध्यम का चुनाव बेहद जरूरी है। ई-माइग्रेट पोर्टल इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है।