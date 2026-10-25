PET Exam 2026: बस्ती में 34 केंद्रों पर परीक्षा शुरू, CCTV और मजिस्ट्रेटों की निगरानी में अभ्यर्थी

जागरण संवाददाता, बस्ती। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को 34 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पाली में 13,008 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। केंद्रों पर पहुंच रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और परिचय पत्र की जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सीसी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

रोडवेज ने लगाईं 134 बसें

दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित होने के कारण जिले के करीब 60 हजार अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए परिवहन निगम ने 134 बसें लगाई हैं। सामान्य यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए सिद्धार्थनगर डिपो से 20 अतिरिक्त बसें भी मंगाई गई हैं।