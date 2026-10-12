लखनऊ जा रहे संविदा कर्मचारियों को पुलिस ने रोका, एनएचएम मंडल अध्यक्ष और डॉक्टर हाउस अरेस्ट

जागरण संवाददाता, बस्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे बस्ती मंडल के दो संविदा चिकित्सकों को नगर थाना पुलिस ने सोमवार सुबह उनके पैतृक आवास गोटवा बाजार में रोक लिया। इनमें उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बस्ती मंडल अध्यक्ष डा.बीके वर्मा और डा. दिनेश सिंह कुशवाहा शामिल हैं।

संविदा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर संगठन की ओर से लखनऊ में धरना-प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए बस्ती मंडल से भी पदाधिकारियों के पहुंचने की योजना थी। इसी क्रम में दोनों चिकित्सकों को लखनऊ जाना था, लेकिन नगर थाना पुलिस ने उन्हें उनके पैतृक आवास गोटवा से आगे जाने से रोक दिया।