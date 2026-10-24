बस्ती को मिलेगी नई पहचान, गणेशपुर में आकार लेगी हाईटेक टाउनशिप

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले में सुनियोजित शहरी विकास को गति देने के लिए गणेशपुर में नई टाउनशिप विकसित करने की पहल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बस्ती विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित परियोजना के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को गणेशपुर में स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भूमि की भौगोलिक स्थिति, संपर्क मार्गों और भू-उपयोग से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

योजना के धरातल पर उतरने से बस्ती में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। प्रस्तावित टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, सुचारु जलापूर्ति और बेहतर विद्युत व्यवस्था जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना है।