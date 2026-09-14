बस्ती में बंदर के कूदते ही भरभराकर गिरी सीढ़ी की दीवार, आठ साल के बच्चे की मौत
बस्ती के ओझागंज गांव में बंदर के कूदने से सीढ़ी की दीवार गिरने से आठ वर्षीय बालक आर्यन गौड़ की ...और पढ़ें
HighLights
बंदर के कूदने से सीढ़ी की दीवार भरभराकर गिरी।
मलबे में दबने से आठ वर्षीय बालक आर्यन की मौत।
ओझागंज गांव में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान।
जागरण संवाददाता, बस्ती। जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक के ओझागंज गांव में रविवार की शाम बंदर के कूदने से सीढ़ी की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से आठ वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।
ओझागंज निवासी विवेक गौड़ का आठ वर्षीय पुत्र आर्यन गौड़ रविवार की शाम करीब सात बजे घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान एक बंदर सीढ़ी की दीवार पर कूद गया। बंदर के कूदते ही कमजोर दीवार अचानक भरभराकर बच्चे के ऊपर गिर गई। मलबे में दबने से आरएन गंभीर रूप से घायल हो गया।
माता - पिता आनन-फानन उसे मेडिकल कॉलेज कैली, बस्ती लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत गंभीर हो गई। स्वजन के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने रात करीब आठ बजे उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया
कक्षा एक का छात्र था आरएन
आर्यन सरस्वती ज्ञान मंदिर, बिहरा, बस्ती में कक्षा एक का छात्र था। उसकी नौ वर्षीय बहन सृष्टि इसी विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ती है। हादसे की जानकारी मिलते ही विद्यालय परिवार में शोक है।
विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय अग्निहोत्री ने बताया कि आरएन पढ़ाई में काफी होनहार छात्र था। उसकी असमय मौत से शिक्षक और विद्यार्थी बेहद दुखी हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय बंद कर प्रधानाचार्य समेत पूरा स्टाफ पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और स्वजन को ढांढस बंधाया।
बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान
ग्रामीणों के अनुसार ओझागंज गांव में बंदरों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। बंदर आए दिन घरों की छतों और दीवारों पर कूदते रहते हैं। इससे मकानों को नुकसान पहुंचने के साथ ही खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदर घरों में घुसकर सामान भी बर्बाद कर देते हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि बंदरों की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है।
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