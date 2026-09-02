सीएम योगी का AI जेनरेटेड वीडियो प्रसारित करने पर विवाद, सपा विधायक के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक एआई-जेनरेटेड वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ...और पढ़ें
HighLights
सीएम योगी का आपत्तिजनक एआई-जेनरेटेड वीडियो प्रसारित।
सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव के खिलाफ तहरीर।
बस्ती पुलिस मामले की जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, बस्ती। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक आपत्तिजनक और एआइ-जेनरेटेड वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। उधर हिन्दूवादी संगठन के पूर्व महामंत्री विनय सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के बस्ती सदर विधायक महेन्द्र नाथ यादव के विरुद्ध तहरीर कोतवाली पुलिस को दी है।
इसके अलावा एसपी को शिकायती पत्र भी भेजा गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सपा) के बस्ती सदर विधायक महेन्द्र नाथ यादव ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कथित तौर पर एक आपत्तिजनक और एआई-जेनरेटेड वीडियो प्रसारित जनमानस में छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को औपचारिक शिकायत सौंपते हुए संबंधित थाने में तहरीर दी गई है।
आरोपित सपा विधायक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कई दिनों से इंटर मीडिया के प्लेटफार्म्स पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा था, जो तकनीकी जांच के दौरान एआई-जेनरेटेड बताया गया। आरोप है कि इस वीडियो को सुनियोजित तरीके से एडिट कर प्रसारित किया गया ताकि जनता के बीच गलत संदेश जाए।
इस प्रकरण के सामने आने के बाद हिन्दूवादी नेताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। कोतवाली बस्ती में दी गई तहरीर में आइटी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्रकार के कृत्रिम रूप से तैयार किए गए फर्जी वीडियो लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। जिससे तुरंत रोका जाना आवश्यक है। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि थाने में तहरीर प्राप्त हो चुकी है। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।